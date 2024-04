Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Há alertas de chuvas intensas, classificadas como "Perigo Potencial", nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste

A primeira semana de abril traz dias mais quentes em todo o país, faça chuva ou faça sol. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias áreas são afetadas por fenômenos climáticos, resultando em chuvas, especialmente no Norte e Nordeste, mas sem queda nas temperaturas. No Sudeste, o clima permanece estável e quente, assim como em grande parte da região Sul, onde as chuvas são esperadas apenas em algumas áreas. No Centro-Oeste, estamos em um momento de transição, com pancadas de chuva e termômetros acima de 33°C.

Há alertas de chuvas intensas, classificadas como "Perigo Potencial", nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul podem enfrentar tempestades pela manhã. Além disso, há um alerta laranja para chuvas intensas no interior do Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Na região Sudeste, o calor chegou desde o domingo de Páscoa e permanecerá ao longo da semana. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as temperaturas devem variar entre 30 e 33°C nos próximos dias, enquanto em São Paulo e Belo Horizonte devem permanecer em torno de 30°C. A partir de quarta-feira (3), um sistema de alta pressão atmosférica se fortalecerá na região, garantindo dias mais firmes e impedindo a formação de nuvens de chuva, embora ainda se esperem pancadas isoladas.

No Norte, a combinação de calor, umidade alta e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuam causando instabilidades, resultando em chuvas intensas. Espera-se chuva até esta terça-feira (2), com valores superiores a 80 mm, principalmente em áreas do Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá. As chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas.

No Nordeste, são previstas pancadas de chuva em muitas áreas, especialmente no centro-norte e leste da região, com volumes acima de 70 mm. As temperaturas devem permanecer em torno de 30°C na maioria das capitais.

No Centro-Oeste, a chuva pode se tornar mais regular em algumas áreas ao longo da semana. Mato Grosso e Goiás podem ter totais de chuva acima de 80 mm, enquanto no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal a chuva será irregular, com cerca de 40 mm. As temperaturas também devem ficar em torno de 30°C na região, podendo atingir 35°C em Cuiabá.

Na Região Sul, espera-se chuva significativa ao longo da semana, especialmente no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. O Paraná terá volumes menores de chuva. As temperaturas máximas variam entre 26 e 32°C nas capitais sulistas.

