Divulgação/UNRWA Palestinos improvisam barracas na Faixa de Gaza

A estatal egípcia Al-Qahera News informou, nesta segunda (1º), que as negociações sobre um cessar-fogo e um acordo para libertação reféns entre Israel e o Hamas foram retomadas no Cairo no domingo (31).

“Uma fonte de segurança egípcia confirmou que há hoje uma retomada das negociações sobre a trégua entre Israel e o Hamas no Cairo”, disse em comunicado.

“A fonte egípcia destacou que esforços conjuntos egípcio-cataris estão sendo feitos para alcançar progressos nas próximas negociações entre Israel e o Hamas”, completou.

Na sexta-feira (29), o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que ele concordou em enviar delegações ao Egito e ao Catar para negociar um acordo de libertação de reféns insraelenses e um possível cessar-fogo na Faixa de Gaza.

De acordo com o comunicado, Netanyahu teria conversado com os representantes das agências de inteligência israelenses Shin Bet e Mossad e “aprovou que delegações em seu nome vão nos próximos dias a Doha e ao Cairo”, com a ordem de avançar com as negociações.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp