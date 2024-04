Kobi Gideon, GPO - 26.10.2023 Visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à unidade Yalam do Corpo de Engenharia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu uma investigação sobre o ataque que matou sete funcionários da ONG World Central Kitchen na Faixa de Gaza , mas disse que "isso acontece na guerra".

"Foi um caso trágico no qual nossas forças atingiram sem intenção pessoas inocentes na Faixa de Gaza", declarou o premiê após receber alta do hospital onde foi submetido a uma cirurgia de hérnia.

"Isso acontece na guerra, e abriremos uma investigação. Estamos em contato com os governos envolvidos e faremos de tudo para assegurar que isso não aconteça mais", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.