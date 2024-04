Official White House Photo by Shealah Craighead - 12.01.2021 Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pagou na última segunda-feira (1º) uma multa de US$ 175 milhões após ser condenado por fraude fiscal pela Justiça de Nova York.

O valor pago impede que o republicano tenha seus bens confiscados pelas autoridades como forma de execução da multa de condenação, depois que a justiça aceitou uma apelação dos advogados de Trump para diminuir a multa em 60%.

Ou seja, a fiança suspende a enorme multa de US$ 454 milhões que lhe foi aplicada por ter inflacionado o patrimônio das suas empresas para obter melhores condições junto de seguradoras e bancos.

A decisão do juiz de Nova York Arthur Engoron apontou que a soma representa os ganhos ilícitos obtidos pela fraude. Caso os recursos apresentados pela defesa de Trump não forem bem sucedidos, o ex-mandatário americano será obrigado a pagar a totalidade da multa que lhe foi imposta.

O magnata foi condenado em primeira instância em fevereiro passado por ter cometido fraude em balanços da Trump Organization, uma de suas empresas que atua no setor imobiliário. No entanto, ele nega as acusações.

