Divulgação/Rodong Sinmun Japão e Coreia do Sul acusam Coreia do Norte de lançar míssil balístico

Nesta quarta-feira (12), a Coreia do Norte disparou um míssil balístico, afirmaram o Japão e a Coreia do Sul, pouco depois de Pyongyang acusar os Estados Unidos de "espionagem aérea" por aeronaves e dizer que haveria uma resposta ao ocorrido.

O míssil voou por 74 minutos e caiu a 250 km da costa do Japão, informou a agência de notícias Reuters . Em 27 dias, esta foi a primeira vez que a Coreia do Norte faz um lançamento deste tipo. Neste ano, no total, já foram lançados 12 mísseis.

Ao relatar o ocorrido, o Japão disse que a ação da Coreia do Norte foi uma provocação séria e uma grave violação das resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nessa segunda (10), os norte-coreanos acusaram os Estados Unidos de violar o espaço aéreo do país na última semana com voos de espionagem. Na ocasião, Pyongyang fez ameaças ao país, afirmando que "não há garantias" de que os aviões norte-americanos não sofram "um acidente tão chocante como a queda".

"Os EUA intensificaram ainda mais as atividades de espionagem além do nível de guerra, introduzindo massivamente meios de reconhecimento aéreo na península coreana", afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Norte em nota divulgada pela agência de notícias estatal KCNA . "É uma clara ameaça à soberania da Coreia do Norte."

De acordo com ele, "o perigo de uma guerra nuclear está se tornando mais sério" na região.

"O Departamento de Defesa dos EUA anunciou oficialmente seu esquema para colocar um submarino nuclear estratégico nas águas operacionais da península coreana", afirmou. "Esta é uma situação muito perigosa, pois levará a tensão militar regional a um estado mais crítico e poderá incitar a pior crise de conflito nuclear."