Reprodução: pixabay Tóquio, capital do Japão

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude atingiu parte de Tóquio nesta sexta-feira (26). O tremor abalou prédios da cidade e pôde ser sentido em cidades próximas. Ainda, a Agência Meteorológica do Japão, afirmou que não há previsão de tsunami.

O epicentro do terremoto ocorreu na costa de Chiba, a 40 km de Tóquio próximo a uma praia local. O abalo sísmico aconteceu a uma profundidade de 50 quilômetros às 19h05, horário local (7h05 em Brasília). O tremor interrompeu o serviço ferroviário da cidade.

Em atualização...

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.