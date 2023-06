Reprodução: NHK Aviões que colidiram no aeroporto de Tóquio

Dois aviões colidiram na área de taxiamento neste sábado (10) em Tóquio , capital do Japão. Uma das quatro pistas do Aeroporto de Haneda foi fechada após o acidente. A aeronave da Thai Airways atingiu o avião da Eva Air , de Taiwan, que estava parado. Segundo a mídia local, não houve feridos.

Na aeronave da Eva Air, que tinha como destino Taipei, havia 207 passageiros e tripulantes a bordo. Já o avião da Thai Airways transportava 264 pessoas que partiriam para a capital tailandesa, Bangkok.

A colisão prejudicou a asa do avião da Tailândia, o que impediu o funcionamento. Segundo a Thai Airways informou à agência Reuters, a aeronave estava se prestes a decolar quando a ponta da asa direita bateu com a traseira de um avião da Eva Air.

A empresa tailandesa disse nas redes sociais que todos os passageiros do avião foram retirados e levados para os terminais de Aeroporto de Haneda. "Servimos prontamente alimentos e bebidas, enquanto eles esperam a viagem de volta a Bangkok no próximo voo", diz o comunicado.

A Eva Air ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

