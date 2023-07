Reprodução/Human Rights Watch Munições cluster são alvo de críticas por conta dos riscos que podem levar aos civis

Nesta terça-feira (11), a Coreia do Norte criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia, dizendo se tratar de um "ato criminoso". O país ainda exigiu a retirada imediata das munições.

Em comunicado, a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, disse que o fato de Biden ter admitido que foi uma decisão difícil enviar as bombas mostra que ele tinha consciência das consequências desastrosas do uso desse tipo de munição.

"Condeno veementemente a decisão dos EUA de fornecer armas de destruição em massa à Ucrânia como um ato criminoso perigoso, uma vez que tenta levar o mundo a uma nova calamidade, e exijo que seja retirado imediatamente", afirmou ela na nota divulgada pela agência de notícias oficial KCNA .



Os Estados Unidos informaram na última sexta-feira (7) que enviaram munições de fragmentação à Ucrânia. Este tipo de munição é conhecido como cluester, e o envio para Kiev foi autorizado pelo presidente Joe Biden.

De acordo com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, os ucranianos afirmaram que vão minimizar os riscos que estes projéteis podem apresentar contra civis. As armas, segundo a agência de notícias Reuters , são proibidas em mais de 100 países, e fazem parte de um pacote de segurança de 800 milhões de dólares.

A Ucrânia disse que o envio do armamento vai ajudar a libertar o território, invadido desde fevereiro do ano passado, mas prometeu que não seria usado na Rússia.

Após o anúncio da decisão, países aliados dos EUA e organizações internacionais de posicionaram contra o envio das armas. Governos como do Reino Unido, Canadá e Espanha se colocaram contra a medida.

A Alemanha e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por outro lado, disseram que cabe aos envolvidos decidirem sobre o uso do armamento.

As bombas de fragmentação são condenadas por muitos países porque, ao serem lançadas, espalham explosivos em uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, podendo ficar ativas por décadas. Isso faz com que as regiões atingidas se tornem uma espécie de "campo minado".