Reprodução/@DEPACHECOS - 11.07.2023 Ataque com explosivos deixa mortos e feridos no México

Um ataque com explosivos no México deixou três policiais mortos e outras 10 pessoas feridas no estado de Jalisco, na noite dessa terça-feira (11). Segundo o governador Enrique Alfaro, a agressão é um "desafio" ao Estado mexicano.

Nas redes sociais, Alfaro afirmou que funcionários do Ministério Público de Jalisco e da polícia "sofreram um ataque covarde com artefatos explosivos, que matou três colegas da polícia municipal, além de ter deixado 10 pessoas feridas".

"Trata-se de um ato sem precedentes que evidencia do que são capazes estes grupos do crime organizado. Este ataque também representa um desafio para o Estado mexicano em seu conjunto", acrescentou.

Esta noche, personal de la @FiscaliaJal y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la policía municipal y de la Fiscalía, así como 10 personas lesionadas.



Se trata de un hecho sin… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 12, 2023

O gabinete de segurança de Jalisco não foi atribuído a nenhum grupo criminoso, mas será investigado pelo ocorrido na última noite. O governador disse que as informações sobre o ataque serão atualizadas conforme as investigações avançam.

À agência de notícias AFP , fontes policiais disseram ter recebido o alerta do ataque pouco depois das 20h do horário local (23h no horário de Brasília). Segundo os agentes, o aviso indicava a presença de um veículo que havia sido incendiado com cinco pessoas dentro em Tlajomulco de Zúñiga, subúrbio da cidade de Guadalajara.

Uma das organizações de narcotráfico mais poderosas do país, que tem presença em boa parte do território nacional, tem uma operação do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) com base no estado. A explosão, segundo o canal Televisa , teria acontecido próxima ao veículo em que viajavam agentes das forças de segurança.

As autoridades investigam se foram usadas granadas ou uma bomba de fabricação artesanal no ataque — método que o CJNG já utilizou em outros estados mexicanos como Michoacán (oeste).