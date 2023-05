Reprodução/Instagram @soldinarman Arman Soldin foi morto nos arredores da cidade de Bakhmut





O jornalista Arman Soldin, da Agência France Press (AFP), foi morto nesta terça-feira (9) após um ataque de mísseis russos que teve como alvo os arredores da cidade ucraniana de Bakhmut.

De acordo com a agência de notícias, o bombardeio que causou o óbito do coordenador de vídeo de 32 anos aconteceu por volta das 16h30 no horário local (13h30 no horário de Brasília).

Soldin estava acompanhado de outros quatro colegas no momento do ataque, e todos eles saíram ilesos da ofensiva da Rússia. Nas suas redes sociais, a AFP lamentou o falecimento do profisisonal.





"Lamentamos informar que nosso repórter Arman Soldin foi morto hoje perto de Bakhmout, na Ucrânia. Todos os nossos pensamentos vão para sua família e entes queridos", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Nous avons la douleur d'annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd'hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023





O grupo de cinco profissionais estava acompanhando militares ucranianos. A última postagem de Arman nas suas redes sociais dizia respeito à preparação das Forças Armadas da Ucrânia para uma contra-ofensiva de primavera.

"Perto da cidade de Bakhmut, na linha de frente, membros de uma unidade de tanques ucranianos dizem que estão prontos para a esperada ofensiva de primavera contra as forças russas no leste do país", escreveu.





Segundo jornalista morto em menos de um mês

A morte do profissional da AFP foi a segunda registrada de um jornalista em menos de um mês na Ucrânia. No dia 26 de abril, Bogdan Bitik, que estava trabalhando para o jornal La Repubblica, da Itália, foi morto em um ataque a tiros na cidade de Kherson.

Ele estava em um veículo junto com o também jornalista Corrado Zunino, que sobreviveu ao ataque. De acordo com o periódico italiano, o tiroteio foi promovido por militares russos, e Corrado foi internado em um hospital de Kherson após ser ferido no ombro.

