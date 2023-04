Mathias Reding/Pexels Jornalista estava junto com colega de profissão em Kherson





Um jornalista ucraniano foi morto a tiros nesta quarta-feira (26) na cidadade de Kherson, localizada no sul da Ucrânia. Bogdan Bitik estava trabalhando como repórter pelo jornal La Repubblica, um dos maiores da Itália.

Bitik estava em um veículo junto com o também jornalista Corrado Zunino, que sobreviveu ao ataque. De acordo com o periódico italiano, o tiroteio foi promovido por militares russos, e Corrado está internado em um hospital de Kherson após ser ferido no ombro.

Segundo o profissional italiano que sobreviveu, eles já tinham passado "sem problemas" por três postos de controle das tropas russas, e o jornalista ucraniano estava fazendo o contato com os militares.





"Então fomos atingidos, ouvi um silvo e vi Bogdan no chão, ele não estava se movendo. Rastejei para fora da linha de fogo. Corri até passar por um carro civil. Estava cheio de sangue, tive que ser levado para o hospital Kherson. Tenho quatro ferimentos, mas fui tratado perfeitamente. Tentei várias vezes ligar Bogdan, ele não respondeu. Ele era um grande amigo meu, é um sofrimento insuportável", disse Zunino ao La Repubblica.

O italiano destacou ainda que os dois estavam claramente identificados como jornalistas, com uma placa escrito "press". No colete à prova de balas utilizado por Corrado havia uma bala alojada.

De acordo com a Federação Internacional de Jornalistas, ao menos 12 jornalistas morreram desde a invasão da Rússia na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Outros 18 profissionais de imprensa ficaram feridos.

