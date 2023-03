Pexels Destruição causada pela guerra na cidade ucraniana de Borodyanka

O principal comandante das forças terrestres da Ucrânia afirmou, nesta quinta-feira (23), que as tropas ucranianas vão lançar um contra-ataque "muito em breve", agora que a ofensiva de inverno russa está perdendo força, sem conseguir tomar a cidade de Bakhmut.

A fala do coronel-general Oleksandr Syrskyi serviram para mostrar que Kiev está perto de mudar de tática na guerra, que já ultrapassa um ano de duração, após o ataque violento da Rússia durante o inverno .

As tropas russas tentando capturar Bakhmut no que se tornou a batalha mais longa e sangrenta do conflito, "estão perdendo força considerável", afirmou Syrskyi no Telegram .

"Muito em breve, aproveitaremos esta oportunidade, como fizemos no passado perto de Kiev , Kharkiv, Balakliya e Kupiansk", disse ele, listando as contraofensivas da Ucrânia em que conseguiram recuperar faixas de terra.

Desde a última grande ofensiva ucraniana em novembro, porém, as linhas de frente do país estão praticamente paradas. Moscou , por outro lado, tem enviado centenas de milhares de reservistas recém-convocados e condenados recrutados das prisões para batalhas.

Kiev informou que planeja uma grande ofensiva há bastante tempo, que deve ocorrer em algum momento neste ano, usando as armas recém-fornecidas pelos países ocidentais. As ofensivas de maior sucesso do ano passado ocorreram após a Rússia esgotar suas forças em grandes batalhas no leste.

Moscou não emitiu resposta imediata sobre as forças russas estarem perdendo força em Bakhmut, mas as autoridades se mostraram pessimistas alertando sobre um possível contra-ataque ucraniano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.