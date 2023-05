Ansa Muitas das pessoas que fugiram de casa estão abrigadas em escolas e mesquitas





Os intensos conflitos no Sudão já obrigaram pelo menos 700 mil pessoas a fugir de suas casas desde abril, segundo informações da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os dados divulgados nesta terça-feira (9) também apontam que o número de deslocados dobrou em apenas uma semana. Cerca de 750 pessoas já faleceram nos combates.

O conflito no Sudão eclodiu em abril e opõe os generais Abdel Fatah al-Burhan, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, líder do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) e mais conhecido como Hemedti.





"Existem agora mais de 700 mil deslocados pelos combates que começaram em 15 de abril.

Na última terça-feira, o número era de 340 mil. As últimas negociações de trégua na Arábia Saudita não renderam nenhum progresso", comentou Paul Dillon, porta-voz da OIM.

A organização também afirmou que vários deslocados internos estão se abrigando com parentes ou se reunindo em escolas, mesquitas e prédios públicos.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que o país está pronto para receber as negociações para colocar um fim no conflito no Sudão.

