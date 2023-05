Reprodução Redes Sociais Ucrânia

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após a Rússia promover ataques contra Kiev e em várias outras regiões da Ucrânia nesta segunda-feira (8).

Segundo autoridades, houve ataques com mísseis, com drones e explosões. Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia trabalham para repelir a ofensiva russa.

Em Odessa, cidade potuária do país, um depósito de alimentos pegou fogo após um ataque com mísseis, divulgaram lideranças ucranianas.

Ainda segundo as autoridades, os bombardeios russos foram intensificados em Bakhmut, no leste do país, com o objetivo de tomar o controle da cidade até terça-feira (9).

A data (9 de maio) é importante para Rússia, que celebra o feriado do "Dia da Vitória", que representa a derrota da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial para os russos.

A intensificação dos ataques ocorre em meio a preparação dos russos para o desfile que celebra o Dia da Vitória.

