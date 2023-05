redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Arquivo: Flávio Dino

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou hoje (9), que o governo federal irá estabelecer um novo comando na Terra Indígena Yanomami para remover garimpeiros e criminosos do território . A implementação desse novo grupo será realizada na quarta-feira (10).

Segundo Dino, a equipe de reforço será composta por dois delegados da Polícia Federal, um general do Exército e um brigadeiro da Aeronáutica , além de representantes de ministérios. O objetivo desse grupo, de acordo com o ministro, será realizar a "última fase" da retirada dos invasores do território, que envolve os criminosos mais perigosos.

Anteriormente, o Ministério da Justiça havia informado que o governo já havia enviado 475 militares e policiais para reforçar a segurança na região.

Durante a audiência no Senado, o Ministro Flávio Dino foi questionado pela senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) sobre a situação dos garimpeiros na região.

Em resposta ele afirmou que, "foram realizadas tentativas para que eles saíssem voluntariamente, e a grande maioria o fez, porém alguns permaneceram devido ao armamento que possuem. Infelizmente, em certos momentos, o uso coercitivo do Estado se faz necessário. Procuramos sempre buscar soluções conciliatórias, mas quando a força é indispensável, a PRF, a PF, a Força Nacional e as Forças Armadas têm a necessidade e a obrigação de utilizá-la, e é isso que tem sido feito".

