Reprodução/Twitter/jguaido Juan Guaidó entrou a pé na Colômbia para participar de uma conferência internacional

O líder opositor venezuelano Juan Guaidó foi expulso da Colômbia por ter entrado no país de forma "irregular", informou o Ministério das Relações Exteriores de Bogotá na última segunda-feira (24).

Guaidó , que se autoproclamou presidente da Venezuela após o mandatário formal, Nicolás Maduro, ter ordenado o fechamento da Assembleia Nacional, admitiu que entrou na Colômbia a pé para participar de uma conferência internacional.

Em um comunicado, as autoridades colombianas afirmaram que o político foi levado ao aeroporto El Dorado para assegurar sua saída do país.

Guaidó desembarcou hoje (25) em Miami, nos Estados Unidos, e denunciou que seus colaboradores e sua esposa, Fabiana, foram ameaçados.

"A perseguição da ditadura venezuelana chegou à Colômbia . Até que tenhamos eleições livres na Venezuela , vamos continuar lutando", escreveu o opositor no Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.