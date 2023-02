Alan Santos/PR - 28/06/2019 Jair Bolsonaro quer organizar protestos nos EUA

Jair Bolsonaro (PL) não quer dar vida fácil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O político vem articulando com seu núcleo duro para que sejam realizados protestos contra o petista durante a passagem dele pelos EUA , prevista para acontecer na próxima sexta-feira (10).

Em troca de mensagens com lideres bolsonaristas que moram no país e que a coluna teve acesso, o ex-presidente pede para que seja mobilizada sua base fiel que mora nos EUA para receber Lula na base do protesto. "Vamos fazer com ele pior do que faziam comigo", diz trecho da mensagem enviada por Bolsonaro.

Entre as pessoas que estão articulando com o ex-presidente um protesto político no país governado por Joe Biden, estão o pastor André Valadão, líder global da Igreja Batista da Lagoinha e que deixou o Brasil há anos, e o blogueiro fugitivo e procurado pela Polícia Federal, Allan dos Santos.

Na troca de mensagens, o grupo bolsonarista discute uma forma de atingir Lula sem parecer que são aliados do ex-presidente. "Tem que ir todo mundo descaracterizado e sem a camisa da seleção", lembra um. A ideia é mostrar para o mundo que o petista não é tão querido quanto outros países acreditam.

Não há uma decisão se o protesto acontecerá na Blair House, residência oficial cedida pela Casa Branca para convidados e que Lula deve se hospedar ou nas proximidades do encontro entre ele e Biden. O grupo vem trabalhando para furar o esquema de segurança e chegar o mais próximo possível de Lula.

Bolsonaro não pretende comparecer, mas avisou que pode gravar vídeo para usar nas redes sociais caso o protesto ganhe algum destaque. A intenção seria mostrar que ele vive tranquilamente nos EUA desde o fim do mandato, enquanto Lula não consegue caminhar porque é alvo de protestos.

