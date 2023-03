Reprodução / Twitter - 11.03.2023 Moradores invadiram obra após boatos sobre ouro no local

Moradores invadiram uma obra de saneamento em uma área urbana na cidade de Zaragoza, na Colômbia , e a transformaram em uma espécie de garimpo improvisado, após boatos de que haveria ouro no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um grande grupo de pessoas cavando a rua e carregando sacos de terra, em busca de ouro no meio da água. As imagens viralizaram nas redes sociais.

En Zaragoza se regó el rumor de un supuesto hallazgo de oro en una calle donde estaban haciendo obras del acueducto municipal. En cuestión de minutos este era el panorama pic.twitter.com/kQMgFvzI6Q — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 11, 2023

O rumor começou, conforme a imprensa local, após alguém dizer ter encontrado o metal precioso em uma obra na rede de esgoto do município, na Rua Bolívar, local normalmente dedicado ao comércio.

Poucos minutos depois, de acordo com o site colombiano Caracol Notícias , a rua foi tomada por uma multidão. Na ocasião, tubulações de água e esgoto foram quebradas.

As autoridades municipais não tinham muito o que fazer, informou o jornal El Colombiano . Elas tiveram que esperar as pessoas saírem do local para que pudessem finalizar a obra pública. O ocorrido se deu na última sexta-feira (10) e o comércio da rua permanece fechado.

A rádio local Blu Radio , não se sabe o estado da rua, já que alguns habitantes ainda estão garimpando no local. Também não há certeza se alguém, de fato, encontrou ouro na área.

A região de Bajo Cauca, onde fica Zaragoza, é conhecida por práticas ilegais de mineração . Conforme a imprensa local, cerca de 400.000 hectares de florestas nativas e fontes de água já foram destruídos.

