Public Domain - 12.2019 Cristina Kirchner foi condenada no caso chamado 'Vialidad'

A vice-presidente da Argentina , Cristina Kirchner , recorreu da condenação a seis anos de prisão por corrupção imposta pela Justiça no fim de 2022.

Além da pena de reclusão, a sentença também prevê a inelegibilidade da ex-mandatária.

No pedido, os advogados de Kirchner defenderam que ela é inocente do suposto crime pelo qual foi "injustamente condenada". A defesa também define a condenação como uma "enorme gravidade institucional".

"Está claro que a sentença proferida não tem provas diretas para sustentá-la, tendo sido baseada em uma série de circunstâncias que os magistrados classificaram como prova", disseram os advogados Carlos Beraldi e Ary Rubén Llernovoy.

O caso, popularmente conhecido como " Vialidad ", condenou Kirchner por supostas anomalias na adjudicação de obras públicas durante sua gestão.

Apesar de tudo isso, a vice-presidente realizará na próxima quinta-feira (27) um evento em La Plata. Será a primeira vez que Kirchner falará em público depois que o atual chefe de Estado, Alberto Fernández, anunciou que não tentará a reeleição.

