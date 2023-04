Foto: ispace/Divulgação Empresa japonesa tenta pouso lunar histórico

A empresa japonesa Ispace deve tentar realizar um pouso histórico na Lua nesta terça-feira (25) por volta das 13h40. A sonda espacial Hakuto-R Mission 1 será a primeira de empresa uma privada na superfície lunar, segundo agências internacionais.

O principal objetivo é explorar a região e, em um futuro próximo, trabalhar com o envio de cargas para a Lua. Inicialmente, a primeira missão espacial da sonda será o transporte de um jipe-robô dos Emirados Árabes Unidos e um pequeno robô japonês para o local.

Na Lua, os robôs devem andar durante alguns dias para comprovar que o módulo Mission 1 pode chegar inteiro à superfície.

A sonda da ispace já está na órbita lunar desde março de 2023, mas foi lançada em dezembro pelo foguete Falcon 9, da SpaceX.

