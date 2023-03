Divulgação/Armada de Colômbia Narcossubmarino é apreendido na Colômbia

A Marinha da Colômbia apreendeu mais um narcossubmarino carregado de 985 pacotes de cocaína nessa segunda-feira (20). A carga é avaliada em US$ 33 milhões (equivalente a R$ 172,8 milhões). Esta é a segunda embarcação desse tipo ilegal detida pelas autoridades locais em uma semana . A Guarda Civil também localizou um veículo que operava submerso na Espanha , nesse período.

Conforme as informações, três tripulantes equatorianos foram presos. O trio navegava com o narcossubmarino em direção à América Central . Na viagem, os detidos levavam 42 pacotes de alimentos e equipamentos de navegação e comunicação.

A imprensa local informou que os investigadores colombianos têm evidências de que a embarcação pertence a um grupo criminoso que transporta cocaína para a área de fronteira entre a Guatemala e México.

O narcossubmarino apreendido tem 15 metros de comprimento e teria saído da costa de Tumaco, sendo interceptado nas proximidades da Baía de San Ignacio. Após a fiscalização, os oficiais identificaram os pacotes de droga , que estava embrulhada em borracha e papel celofane.

Um vídeo compartilhado pela Marinha da Colômbia mostra como os militares encontraram o material, abrindo a escotilha, no topo do veículo, e no fundo do compartimento havia os pacotes de cocaína.

Os três responsáveis pelo transporte foram apresentados a um juiz de controle de garantias. Eles foram acusados pelos crimes de tráfico agravado, fabricação ou posse de drogas; e construção, venda ou posse de semissubmersíveis. Os equatorianos negaram o crime .

Embarcação à deriva

Um submarino foi encontrado à deriva nas águas da Colômbia com um carregamento de 2,6 quilos de cloridrato de cocaína , dois cadáveres e duas pessoas vivas, mas em estado de saúde delicado , no último dia 12.

De acordo com a Marinha do país, o submarino tem cerca de 2,5 metros e sofria com entrada de água em seu interior quando foi descoberto, no domingo (12). Os militares informaram que houve um vazamento de gases tóxicos do combustível da embarcação, o que contaminou o ambiente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.