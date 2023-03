Reprodução / Reuters - 13.02.2023 Destruição causada por terremoto na Turquia

A destruição causada pela série de terremotos na Turquia superam os US$ 100 bilhões, o equivalente a quase R$ 520 bilhões, conforme um cálculo do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU) , da União Europeia e do governo turco. Há um mês, um terremoto de 7,8 de magnitude atingiu a Turquia e a Síria e entrou para a lista de cinco tremores mais mortais da história , deixando mais de 50 mil mortos e atingindo 9 milhões de pessoas .

"Está claro que apenas os danos materiais devem superar 100 bilhões de dólares", afirmou Louisa Vinton, diretora para a Turquia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por videoconferência em Gaziantep, sul da Turquia, em entrevista coletiva da ONU em Genebra . "Os custos de reconstrução e tudo que estará relacionado com uma reconstrução melhor e mais ecológica devem levar a exceder este valor, evidentemente."

As estimativas foram feitas com base em dados ainda provisórios, mas o valor será apresentado em uma conferência de doadores para ajudar na reconstrução das regiões afetadas, prevista para 16 de março em Bruxelas, conforme Vinton.

Diante dos custos, que são altos, a diretora do PNUD expressou "decepção e tristeza" com a pouca quantia ofertada pelos doadores.

Até o momento, o apelo urgente para a criação de um fundo de um bilhão de dólares, que foi anunciado em 16 de fevereiro, atingiu apenas 9,6% do valor estimado.

O terremoto do dia 6 de fevereiro foi seguido por outro tremor de 7,6 graus, que ocorreu poucas horas depois do primeiro, e deixou mais de 105 mil feridos na Turquia. Além disso, 214 mil edifícios foram destruídos, incluindo alguns de mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias turcas.

A tragédia também deixou estragos da Síria , outro país atingido pelos abalos. Conforme as autoridades, no local, houve quase 6 mil mortes.

Conforme as autoridades turcas, a construção de 200 mil novas casas deve começar neste mês. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , prometeu a reconstrução em um ano. Críticos, porém, alertaram que levantar prédios tão rapidamente pode fazer com que a segurança sísmica dos edifícios seja negligenciada mais uma vez.

O prefeito de Istambul diz que é necessário até US$ 40 bilhões (R$ 215 bilhões) para se preparar para possível novo grande tremor.

No total, quase dois milhões de pessoas tiveram que abandonar as casas onde viviam por terem sido demolidas ou danificadas após o terremoto. Atualmente, muitas vivem em tendas, casas pré-fabricadas, hotéis, abrigos e diversas instituições públicas, conforme boletim do Ministério do Interior.

