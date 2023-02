Divulgação/Organização Internacional para Migrações Terremoto afetou severamente o noroeste da Síria





O ONU (Organizações das Nações Unidas) lançou, diante dos terremotos que causaram destruição na Turquia e na Síria na semana passada, apelos humanitários que visam auxiliar os dois países na recuperção após o desastre.

A primeira solicitação de ajuda foi feita na última quarta-feira (15), e foi voltada aos sírios. O valor requisitado pela ONU foi de US$ 397 milhões (cerca de R$ 2,07 bilhões na cotação atual). De acordo com António Guterres, secretário-geral da ONU, os recursos vão ajudar mais de 4,9 milhões de pessoas.





O montante financeiro será utilizado para fornecer abrigo, alimento, água, saneamento e serviços de educação na região. Além disso, o valor também será destinado à restruturação da infraestrutura agrícola no local, assim como apoiar serviços de saúde mental.

O segundo apelo, emitido nesta quinta-feira (16) por Guterres, tem a intenção de ajudar os turcos que form vítimas ds danos causados pelos terremotos. O intuito é ajudar cerca de 5,2 milhões de pessoas que foram afetadas.

"Hoje, as Nações Unidas lançam um apelo humanitário de US$ 1 bilhão para ajudar as populações da Turquia depois de um dos mais devastadores terremotos que atingiram o país em um século", disse o secretário-geral das Nações Unidas.

O destino dos recursso será bem parecido com o da Síria, tendo como ênfase a proteção contra altas temperaturas do rigoroso inverno e setores como segurança alimentar de suprimentos médicos.

