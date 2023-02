Reprodução: FAB - 10/02/2023 Força Aérea Brasileira na Turquia

A ajuda humanitária brasileira chegou na noite de hoje (9) em Ancara e de lá vão pra Adana, cidade ao sul da Turquia , na fronteira com a Síria , região do epicentro do terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter ocorrido na última segunda-feira .

Embarcaram na operação 42 pessoas, inclusive 34 especialistas bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, mais pessoal médico e de defesa civil. A equipe especializada em busca e resgate urbano deve permanecer no local por duas semanas para localizar e dar suporte às vítimas.

Foram enviadas ainda seis toneladas de equipamentos para auxiliar nas buscas e para dar suporte às equipes durante os trabalhos e quatro cães farejadores para ajudar na localização das vítimas do abalo sísmico.

A Força Aérea Brasileira publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (10) mostrando o momento de chegada dos brasileiros enviados. Veja:

#Turquia | O KC-30 da FAB pousou ontem (09/02), às 19hs (horário de Brasília), em Ancara. A aeronave teve o destino alternado em razão da elevada quantidade de aeronaves no aeroporto de Adana.

As equipes de resgate embarcadas seguiram para Adana em um C-130 da Força Aérea Turca. pic.twitter.com/0WuqH9ZaC6 — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) February 10, 2023





Referente a missão na Turquia, houve a necessidade de pouso em ANCARA. A Força Aérea Turca fará o transporte da nossa equipe e equipamentos. Devido às dificuldades de acesso esta previsto a chegada no final da tarde, na província de KARAMAMARAS, para iniciarmos os trabalhos. #193S pic.twitter.com/zMBPPRztlz — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 10, 2023





O Ministério da Saúde enviou carga de itens emergenciais de aproximadamente 750kg, que possibilitará o atendimento de até 500 pessoas por um período de três meses, ou 1,5 mil pessoas por um mês.

