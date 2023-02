Divulgação/Ministério da Defesa da Espanha Área afetada pelo terremoto na Turquia

A Organização Mundial de Saúde ( OMS ) afirmou nesta terça-feira (14), que o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro foi a "pior desastre natural " em 100 anos na região europeia.

O abalo de magnitude 7,8 graus deixou mais de 36 mil mortos e mais de 80 mil feridos . Além de milhares de desabrigados.

"Estamos testemunhando o pior desastre natural na região da Europa da OMS em um século e ainda estamos medindo sua escala", disse Hans Kluge, diretor da organização para a região (que abrange 53 países, incluindo Turquia e países da Ásia Central), em entrevista coletiva. "Seu verdadeiro custo ainda não é conhecido e levará muito tempo e esforço para se recuperar e curar", disse a OMS.

Segundo a Organização das Nações Unidas ( ONU ), aproximadamente de 26 milhões de pessoas "precisam de assistência humanitária" na Turquia e na Síria.

Ainda, o Fundo das Nações Unidas para a Infância ( Unicef ) anunciou nesta terça-feira que mais de 7 milhões de crianças foram feridas pelo terremoto. O órgão estima ainda que milhares tenham morrido.

"Na Turquia, o número total de crianças que vivem nas dez províncias atingidas pelo terremoto é de 4,6 milhões. Na Síria, há 2,5 milhões de crianças afetadas", disse James Elder, porta-voz do Unicef, em entrevista coletiva em Genebra.

Ajuda brasileira

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que o governo federal usou para levar ajuda humanitária à Turquia regressou no domingo (12) ao Brasil com 17 pessoas sobreviventes do terremoto a bordo .

Quatro crianças integram o grupo de nove brasileiros e oito estrangeiros que desembarcou nesta madrugada na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A repatriação dos brasileiros foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), que aproveitou o voo de volta do KC-30 da FAB.

Logo após os fortes tremores de terra que chegaram a atingir 7,8 na escala Richter, o governo brasileiro acionou a Aeronáutica para que levasse à Turquia uma equipe de brasileiros especializados em resgate urbano e socorro a vítimas de desastres naturais .

Os 42 profissionais brasileiros, incluindo bombeiros, agentes de saúde e da Defesa Civil, chegaram à capital turca, Ancara, na noite da última quarta-feira (9). Eles devem permanecer por ao menos duas semanas no país prestando apoio humanitário à população que, além das consequências do terremoto, enfrenta um inverno rigoroso, com temperaturas abaixo de zero.

