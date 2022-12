Montagem iG / Imagens: Kiara Worth e Kremlin Biden disse que conversaria com Putin se ele tivesse interesse em acabar com a guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse que conversaria com o líder russo, Vladimir Putin , mas somente se ele se mostrasse disposto a encerrar a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro deste ano .

Nessa quinta-feira (1º), em visita do presidente da França, Emmanuel Macron , à Casa Branca, os mandatários apresentaram uma frente unida sobre o conflito que acontece em território ucraniano.

"Deixe-me escolher minhas palavras com muito cuidado", afirmou Biden em entrevista coletiva com Macron. "Estou preparado para falar com Putin se de fato houver interesse em que ele decida que está procurando uma maneira de acabar com a guerra. Ele ainda não fez isso."

Biden, ao contrário de Macron, resistiu a falar com Putin desde que ele autorizou a entrada de tropas militares na Ucrânia . O francês, por outro lado, manteve linhas de comunicação abertas com o Kremlin e tentou negociar uma trégua .

Em março, pouco depois do início da guerra, Macron chegou a conversar com o russo para tentar evitar a eclosão do conflito, mas, à época, disse que "o pior estava por vir" pela posição adotada por Putin durante o diálogo .

A declaração de Biden veio pouco depois de ele criticar Putin pela invasão e chamar as ações do mandatário de "doentias".

"Enquanto isso, acredito ser absolutamente decisivo, como disse Macron, que apoiemos o povo ucraniano", acrescentou o norte-americano.

Na ocasião, Biden disse que não faria nada que pudesse, de alguma forma, prejudicar os ucranianos e afirmou que Putin se enganou ao achar que "seria recebido de braços abertos" pela população da Ucrânia que fala a língua russa. "A questão é: como você vai sair da situação em que se meteu? Estou disposto, se quiser conversar", continuou.

Macron , no entanto, declarou que vai continuar conversando com Putin para “tentar evitar a escalada e obter alguns resultados muito concretos”, como a segurança das usinas nucleares .

Em pronunciamento, o francês também disse que quem quis dar início a esse conflito foi Putin, então é "legítimo" que o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , estabeleça pré-condições para um acordo de paz e, consequentemente, para o fim da guerra .

"Nunca pediremos aos ucranianos para chegar a um acordo que não seja aceitável para eles (...) porque isso nunca construiria uma paz duradoura. Se queremos uma paz duradoura, temos que respeitar que os ucranianos definam o momento e as condições em que negociarão sobre seu território e seu futuro", afirmou.

