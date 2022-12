Reprodução: redes sociais - 01/12/2022 Emmanuel Macron e Joe Biden

O presidente da França, Emmanuel Macron , esteve nos Estados Unidos nesta quinta-feira (1) para uma reunião com o mandatário norte-americano Joe Biden . Os chefes de Estado que responsabilizarão a Rússia e apoiarão a Ucrânia “pelo tempo que for necessário“.

Biden disse que está disposto a conversar com o líder russo, Vladimir Putin, mas somente após consultar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “Só o farei em consulta com meus aliados da Otan. Eu não vou fazer isso sozinho”, afirmou.

A França e Estados Unidos divulgaram uma nota sobre o encontro, dizendo que “os presidentes condenam veementemente a guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia e enfatizam que atacar intencionalmente civis e infraestrutura civil constitui crimes de guerra cujos perpetradores devem ser responsabilizados”.

O líder dos EUA disse também que “a França e os Estados Unidos estão mais uma vez defendendo os valores democráticos e os direitos humanos universais que são o coração de nossas duas nações”.

Macron acrescentou que as “democracias em ambos os lados do oceano estão sendo abaladas pelas mesmas dúvidas quanto à nossa capacidade de sermos fortes e eficazes quando se trata dos desafios compartilhados”.

Nas redes sociais, o líder francês e o líder norte-americano compartilharam uma foto se abraçando com a legenda "Liberty, equality, fraternity. Liberté, égalité, fraternité", lema da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, tornando-se um símbolo das lutas progressistas durante o século XIX.

