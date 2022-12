Montagem iG / Imagens: Presidencia Ucrania / James Duncan Davidson/Wikimedia Common Presidente ucraniano e bilionário discutiram nas redes sociais

Nesta quarta-feira (30), Volodymyr Zelensky , presidente da Ucrânia , criticou uma proposta de paz sugerida pelo bilionário Elon Musk para acabar com a guerra no país.

Em uma de suas redes sociais, Zelensky recomendou ao empresário que viajasse até o território ucraniano antes de falar qualquer coisa. Em outubro, Musk provocou revolta ao formular um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia para que os combates entre os dois países terminassem.

O dono da Tesla e do Twitter sugeriu que a península da Crimeia continuasse sendo parte integrante da Rússia. Ainda segundo a sugestão do bilionário, seria interessante que novos referendos nas regiões ucranianas "anexadas" pelos russos fossem organizados. Ele ainda apontou que após isso a Ucrânia recebesse status de país neutro.

Em resposta, o presidente ucraniano disse: "Acho que alguém tem influência sobre ele ou ele está tirando conclusões por conta própria."

"Se você quer entender o que a Rússia fez aqui, venha para a Ucrânia e veja por si mesmo", continuou Zelensky. "E depois me diga como acabar com esta guerra, quem a começou e quando pode terminar."



Em outubro, Elon Musk divulgou uma enquete no Twitter sobre sua proposta de paz. Em seguida, Zelensky respondeu a postagem com a sua própria enquete na rede social: "Qual @elonmusk você gosta mais?", com as opções "o que apoia a Ucrânia" e "O que apoia a Rússia".

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início em 24 de fevereiro com o pretexto de "desnazificar" o país, segundo o presidente russo Vladimir Putin.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.