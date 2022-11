Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou, nesta terça-feira (8), que não será possível enfrentar a crise climática "sem a paz". A fala foi feita em um discurso em vídeo realizado na COP27 .

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas acontece em Sharm el-Sheik, no Egito, e conta com representantes de mais de 190 países, sendo finalizada no dia 18 de novembro.

“A guerra russa provocou uma crise de energia que forçou dezenas de países a retomar a geração de energia a carvão para reduzir os preços da energia para seu povo, para reduzir os preços que estão subindo de forma chocante devido a ações russas deliberadas”, ressaltou o líder da Ucrânia .

Zelensky também criticou países e empresários que utilizam a agenda climática apenas como uma ferramenta de marketing. De acordo com ele, esse tipo de ação dificulta a implementação de metas relacionadas ao clima.

“Ainda há muitos para quem a mudança climática é apenas retórica ou marketing, não ação real. São eles que dificultam a implementação das metas climáticas, são eles que em seus escritórios zombam daqueles que lutam para salvar a vida no planeta... São eles que iniciam guerras de agressão quando o planeta não pode pagar um único tiro, porque precisa de uma ação conjunta global”, enfatizou.

Críticas aos países ricos na COP27

Uma série de líderes de pequenos países insulares e de nações africanas , que sofrem com graves desastres climáticos, discursaram nesta terça-feira na COP27 e acusaram os governos mais ricos do mundo de não agirem verdadeiramente para solucionar os problemas .

O presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, afirmou que o financiamento prometido em outras reuniões do tipo "não atingiram seus objetivos".

Para Wickremesinghe, a "herança colonial" das nações desenvolvidas ainda existe e todos praticam o "colonialismo, que transferiu ricos recursos da Ásia e da África para Europa , que foram usados para industrializar essas nações, e nós nos tornamos pobres".

O líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que o "continente africano está vivendo cada vez mais os efeitos mais graves das mudanças climáticas".

"Para o bem do nosso continente e do mundo, precisamos de um dramático aumento da mitigação global e da ambição de manter o mundo no caminho de até 1,5°C", ressaltou pontuando que as nações ricas "têm uma grande responsabilidade de respeitar os compromissos assumidos" em relação aos mais vulneráveis.

