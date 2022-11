Fernando Frazão/Agência Brasil - 21/06/2022 Ex-vereador Gabriel Monteiro na Câmara Municipal do Rio durante processo ético-disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Em audiência de custódia na tarde desta terça-feira (8), a juíza Rachel Assad da Cunha manteve a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro, acusado de estupro . Segundo as investigações, o youtuber teria ameaçado, agredido e forçado uma mulher de 23 anos a manter relações sexuais sem preservativo após uma festa em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro , em julho deste ano.

Na manhã de hoje, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Monteiro em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste Rio. A ação, deferida pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, tinha como objetivo localizar celulares e uma arma que teria sido utilizada durante o estupro pelo qual ele é acusado.

O delegado Luis Mauricio Armond, responsável pelas investigações, afirmou que o ex-parlamentar se mudou do imóvel há cerca de três semanas e os objetos procurados não estavam no local.

De acordo com o jornal O Globo , conforme a decisão do magistrado, os aparelhos telefônicos de Gabriel Monteiro deverão ser apreendidos para identificar todos os envolvidos na suposta coação de testemunhas, como seus antigos seguranças, e em outros crimes relacionados.

O juiz também concedeu afastamento do sigilo dos dados dos celulares para que os agentes consigam acessar as mensagens armazenadas em aplicativos como WhatsApp, Telegram e Messenger, além de agendas, e-mails, fotos, vídeos e arquivos.

"A apreensão dos celulares, com a devida perícia, é importantíssima para o desenrolar das investigações, no sentido da busca de elementos necessários para instruir o inquérito que apura o estupro e ainda outros crimes porventura praticados pelo ex-vereador", afirmou o delegado Luis Mauricio Armond, titular da 42ª DP.

Nessa segunda (7), a 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ex-vereador sob acusação de estupro . O abuso teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada.

Segundo a vítima, ele agiu com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, dando tapas na cara e segurando os braços da mulher.

Gabriel Monteiro teve o mandato cassado em agosto deste ano pela Câmara de Vereadores . Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar, após acusações de abuso sexual e moral, estupro e exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade na internet.

