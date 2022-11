Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende se mudar para Brasília até o início de dezembro para auxiliar o processo de transição de governo. Aliados apontam que o petista considera se instalar em um hotel ou alugar uma casa na capital federal.

Fernando Henrique Cardoso disponibilizou a Granja do Torto para Lula morar durante o período de transição, em 2002. O petista e a primeira-dama Marisa Letícia ficaram na residência por cinco dias.

Os aliados do presidente eleito indicam não haver expectativa de que Bolsonaro ofereça um espaço para Lula morar. Eles entendem que, diante das circunstâncias, podem utilizar verba destinada à transição para custear um local para Lula e Janja viverem até a posse.

