Geraldo Alckmin (PSB) , vice-presidente eleito, anunciou nesta terça-feira (8) que a senadora Simone Tebet (MDB) atuará no setor de desenvolvimento social na equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, ele enfatizou que essa nomeação não tem relação com ela ser, ou não, ministra.

A declaração do ex-governador de São Paulo foi dada a jornalistas no dia em que ele chegou em Brasília para dar andamento às negociações da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição .

“Simone, com sua experiência, sensibilidade e força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social, que é uma área importantíssima”, ressaltou Alckmin.

“Ela tem expertise, experiência e espírito público para ser ministra de qualquer área, mas não tem relação entre transição e ministério. São coisas diferentes”, completou. Tebet é uma das cotadas para assumir um ministério no governo Lula .

A emedebista foi candidata à Presidência no pleito eleitoral deste ano. Ela foi escolhida por 4.915.423 dos eleitores, o equivalente a 4,2% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, ficando no terceiro lugar.

No segundo turno, Tebet optou pelo apoio a Lula contra Bolsonaro e foi bastante relevante ao petista para conquistar os votos das mulheres e de indecisos que se alinhavam mais ao centro.

A senadora disse que terá 40 dias de trabalho intensos para avaliar e fazer um diagnóstico do que aconteceu nesses três anos e meio de mandato do atual chefe do Executivo do país.

MDB oficialmente convidado para a transição

Nesta terça-feira, o MDB foi convidado oficialmente pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para fazer parte da equipe de transição de Lula . O comunicado da deputada federal foi feita ao lado do presidente nacional emedebista, Baleia Rossi, após reunião na Câmara dos Deputados.

“Gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição para a gente discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que podemos ter”, falou Gleisi Hoffmann.

Baleia Rossi agradeceu o convite e revelou que conversará com líderes do MDB para saber se o partido irá participar da transição. Ele relatou que enxerga “espírito colaborativo” por parte da legenda.

“É uma decisão que não vou tomar sozinho. O MDB tem muitos líderes, vou conversar com cada um deles. Mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo”, afirmou. “Acredito que até amanhã teremos essa definição”, completou.

