Reprodução - 30.10.2022 Donald Trump pediu voto em Jair Bolsonaro

Na madrugada deste domingo (30), o presidente da República e candidato à reeleição nas eleições de 2022 Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que recebe o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Nas imagens, o americano incentiva os brasileiros a irem às urnas e votarem no atual mandatário do país, classificado por ele como "um dos maiores líderes do mundo".

"É uma grande honra me dirigir ao povo do Brasil. Só quero dizer que tenho muito orgulho do seu último voto e que ficarei ainda mais orgulhoso do seu próximo voto no dia 30 de outubro, porque vocês têm a chance de reeleger uma das melhores pessoas da política e um dos maiores líderes do mundo", disse.

No primeiro tirno das eleições de 2022, Trump já havia expressado a preferência pelo atual chefe do Executivo. No discurso, o Republicano disse esperar que Bolsonaro fosse "líder por muito tempo" e afirma que, agora, o Brasil esta "ocupando um novo espaço no mundo" com um presidente "muito respeitado por todos" .

"Não percam ele, não deixem isso acontecer. Isso seria péssimo para o seu país. Eu amo o Brasil, mas perdê-lo seria péssimo. Então, saiam de casa e votem no presidente Bolsonaro. Ele está fazendo um trabalho que poucas pessoas seriam capazes”, disse Trump.

Em uma de suas redes sociais, Bolsonaro agradeceu ao americano e disse sentir "orgulho" por ter ao apoio de "nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado" .

- Meu obrigado a Donald Trump pelo apoio! Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça! pic.twitter.com/EnI0VYEk7x — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 30, 2022

Leia o discurso de Trump na íntegra:

"É uma grande honra me dirigir ao povo do Brasil. Só quero dizer que tenho muito orgulho do seu último voto e que ficarei ainda mais orgulhoso do seu próximo voto no dia 30 de outubro, porque vocês têm a chance de reeleger uma das melhores pessoas da política e um dos maiores líderes do mundo. Ele é muito respeitado por todos."

"Outros líderes, incluindo eu mesmo, respeitam muito o presidente Bolsonaro. Ele está fazendo um trabalho fantástico para o seu país e está o resgatando como ninguém poderia. E eu só digo que ele tem meio apoio total e completo. Ele é um grande homem e ama o seu país. Deixem ele continuar trabalhando."

"O Brasil está ocupando um espaço completamente novo no mundo. Vocês são respeitados internacionalmente graças ao seu presidente. Não percam ele, não deixem isso acontecer. Isso seria péssimo para o seu país. Eu amo o Brasil, mas perdê-lo seria péssimo. Então, saiam de casa e votem no presidente Bolsonaro. Ele está fazendo um trabalho que poucas pessoas seriam capazes. Muito obrigado."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.