Em mensagem divulgada em suas redes sociais nesta sexta-feira (28), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , voltou a fazer campanha para o candidato Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno do próximo domingo. O empresário também aproveitou para fazer ataques ao adversário de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trump disse que "Lulu", em referência ao candidato petista, é um "lunático esquerdista radical", que vai destruir o país e todo o progresso feito no governo atual. O ex-presidente americano disse que Bolsonaro é o presidente que qualquer país do mundo gostaria de ter.

“No domingo, vote no presidente Jair Bolsonaro. Ele nunca te decepcionará!", diz Trump, que descreve o brasileiro como "um grande e respeitado líder, que também é um grande cara com um grande coração (...) Domingo é um grande dia para o Brasil e para o mundo" .

O ex-presidente dos EUA já havia postado um vídeo em apoio a Bolsonaro no primeiro turno, em que disse que o Brasil teria uma grande oportunidade de reeleger "um líder fantástico".

Em 2021, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio em Washington em uma tentativa de impedir que o Congresso confirmasse a derrota eleitoral do magnata republicano para o democrata Joe Biden. Ao longo da campanha eleitoral, Bolsonaro já usou da estratégia trumpista - quando questionou, sem provas, a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, o que levanta temores de que ele não aceite uma eventual derrota e que haja reações como as vistas nos Estados Unidos.

