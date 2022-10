Reprodução/Twitter Trump deve depor até o dia 14 de novembro





Donald Trump , ex-presidente dos Estados Unidos , foi intimado, nesta sexta-feira (21), a prestar depoimento referente às investigações sobre a invasão do Capitólio em 2021.

De acordo com a comissão de parlamentares dos EUA que investiga o ataque ao Congresso no ano passado, o ex-chefe de Estado norte-americano tem 14 de novembro como o prazo máximo para depor.

Além disso, a CPI também solicitou o encaminhamento de alguns documentos, e espera que os mesmos sejam entregues até o dia 4 de novembro para a análise.





Os parlamentares votaram em unanimidade na última semana para que Trump fosse intimado. A votação ocorreu após uma audiência que destacou o papel do ex-presidente na tentativa de anular os resultados das eleições de 2020 e estimular o motim .

“Conforme demonstrado em nossas audiências, reunimos evidências contundentes, inclusive de dezenas de seus ex-nomeados e funcionários, de que você pessoalmente orquestrou e supervisionou um esforço de várias partes para derrubar a eleição presidencial de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder”, disse o comitê em carta enviada a Trump.

Contudo, e specialistas que acompanham o caso acreditam que dificilmente Trump aceitará prestar depoimento sob juramento. Se isso ocorrer, o ex-presidente poderia ser acusado de desacato ao Congresso, tendo que passar por uma votação na Câmara.

Se aprovado, o documento seria entregue para o Departamento de Justiça, tendo que decidir se abre ou não um processo criminal.

Trump planejou ataque

Funcionários do governo, como o conselheiro legal de Mike Pence, Greg Jacob, confirmaram que Trump planejava tumultuar as eleições dos Estados Unidos . O ex-presidente foi incentivado por aliados a inflamar seus apoiadores para que acreditassem na falsa teoria de que tinha sido prejudicado por uma fraude.

Durante todo o processo eleitoral, o ex- presidente trabalhou para tumultuar, segundo a comissão. No dia da invasão, foi aconselhado a se posicionar, mas resistiu durante um bom tempo.

“O presidente sabia que a multidão estava com raiva, porque ele incitou essa raiva, ele sabia que eles achavam que as eleições foram roubadas porque ele lhes disse que as eleições foram roubadas”, afirmou Adam Bennett Schiff, membro da Câmara dos Representantes norte-americana.

