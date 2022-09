Reprodução/WeChat Corte de Jilin Ex-ministro da Justiça chinês Fu Zhenghua

O ex-ministro da Justiça chinês Fu Zhenghua, que liderou várias investigações de alto nível sobre corrupção , foi condenado à prisão perpétua por aceitar suborno . Fu admitiu ter aceitado milhões de reais para enriquecimento pessoal e também foi acusado de fazer parte de uma espécie de "gangue política".

De acordo com a mídia estatal, o ex-ministro, de 67 anos, havia, primeiramente, recebido um sentença de morte , que foi suspensa e convertida em prisão perpétua após dois anos, sem a possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Fu foi feito na cidade de Changchun, no nordeste do país.

Fu foi vice-chefe do Ministério da Segurança Pública antes de se tornar ministro da Justiça em 2018. Ele liderou investigações e repressões de alto nível, incluindo uma, há cerca de uma década, sobre Zhou Yongkang, um ex-czar da segurança e o oficial mais poderoso da China .

Em julho deste ano, o ex-ministro admitiu aceitar subornos de mais de 117 milhões de yuans (aproximadamente R$ 85,61 milhões). Segundo o tribunal que condenou o político, seus subornos foram "enormes" e "seus crimes causaram grandes perdas ao interesse público do estado e do povo".

Antes do julgamento, o órgão anticorrupção da China determinou que Fu também fazia parte de uma espécie de "gangue política" de Sun Lijun, um dos funcionários de mais destaque do aparato de segurança a ser alvejado.

Quando as investigações contra Lijun começaram em 2020, ele era vice-ministro de Segurança Pública e admitiu, na televisão estatal, que havia agido com alguns funcionários da lei de altos cargos para enriquecimento pessoal. À época, ele também foi acusado de não aceitar a autoridade do presidente Xi Jinping.

A influência do ex-vice-ministro foi descrita pelas autoridades como "venenosa" dentro do partido.

Nessa quarta (21), três ex-chefes de polícia das províncias de Xangai, Chongqing e Shanxi foram condenados à prisão — um deles pegou perpétua — por corrupção.

Assim como Fu, eles também foram acusados de fazer parte da "gangue política" e de não acatarem a autoridade de Xi.

