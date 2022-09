Reprodução/Twitter Forte terremoto faz com que pessoas deixem as casas na capital mexicana

Nesta quinta-feira (22), um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o México, fazendo com que tremores fossem sentidos em prédios na Cidade do México . O fenômeno ocorre três dias depois de outro terremoto atingir o país, deixar dois mortos e causar estragos a centenas de casas .

Moradores de diversas partes da capital mexicana precisaram deixar as casas onde habitam às pressas quando o alarme do terremoto soou e os prédios começaram a balançar.

Nas redes sociais, a prefeita da Cidade do México , Claudia Sheinbaum, disse que há relatos iniciais de duas mortes na capital. Uma mulher teria morrido ao cair da escada da própria casa e um homem morreu após um infarto.

"Do Governo da Cidade do México, apoiamos as famílias e estendemos nossa solidariedade", escreveu.



Suman dos personas fallecidas tras el sismo en la Ciudad de México.



Desde el Gobierno de la Ciudad de México apoyamos a los familiares y extendemos nuestra solidaridad. https://t.co/FOOmGVTtN4 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS na sigla em inglês) mediu pela primeira vez o terremoto em magnitude 7,0, com profundidade de 20,7 km, sendo um pouco mais profundo que o que foi registrado na última segunda-feira (19).



No início da semana, um terremoto de magnitude 7.6 foi registrado na região de La Placita de Morelos , cidade localizada no estado de Michoacán, costa Oeste do México . O Serviço Sismológico mexicano relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, em Michoacán.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 15 km, e o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos informou que há o risco de tsunami na região do abalo sísmico . Poderão se formar ondas de até 3 metros de altura.

Duas pessoas acabaram morrendo no porto de Manzanillo, no Pacífico.

Dois grandes tremores na mesma data

Os abalos desta semana foram registrados na mesma data em que ocorreram dois outros terremotos de alta magnitude no México. Em 19 de setembro de 1985, um tremor causou a morte de mais de 10 mil pessoas no país, sendo considerado o mais devastador da história mexicana.

Já em 19 de setembro de 2017, outro terremoto deixou 360 mortos no país. O evento teve magnitude 7.1 e ocorreu no estado de Puebla.

