Reprodução/Câmara dos Deputados do Paraguai - 07.08.2014 O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez

O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, anunciou que está deixando o cargo nesta sexta-feira (12) após ser sancionado pelo Departamento de Estado norte-americano por ser uma pessoa "significativamente corrupta".

"A decisão de sair é para evitar que isso afete o presidente da República e o Partido Colorado. Foi a última etapa da minha carreira política e vou me aposentar", disse em entrevista à "Rádio 1080".

Já à "Rádio Monumental", Velázquez afirmou que as declarações do embaixador norte-americano no Paraguai, Marc Ostfield, que tornou pública a decisão do secretário de Estado, Antony Blinken, o atingiram "de maneira inesperada como um balde de água fria".

"Não sei de que coisas Ostfield está falado, mas como no programa para as próximas eleições presidenciais tinha como ponto central a luta contra a criminalidade organizada, não posso fazer outra coisa a não ser renunciar e me defender como um cidadão comum", afirmou.

Velázquez foi acusado pelos EUA de tentativa de corrupção em gabinete público por ter supostamente recebido US$ 1 milhão em propinas. O dinheiro teria sido uma forma do vice-presidente evitar que uma investigação contra uma hidrelétrica nacional fosse adiante.

