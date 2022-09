Reprodução/Twitter @Shayan86 17.09.2022 Irã bloqueia acesso a redes sociais por causa de protestos

As autoridades do Irã bloquearam, nesta quinta-feira (22), o acesso ao Instagram e ao WhatsApp no país após seis dias de protestos pela morte de uma jovem detida pela polícia da moral. Os protestos já deixaram 17 vítimas no país.

A morte de Mahsa Amini, de 22 anos, foi muito criticada por países e diversas ONGs internacionais, que denunciaram a repressão "brutal" contra os manifestantes.

Autoridades iranianas negaram qualquer envolvimento na morte dos manifestantes.

A jovem Mahsa Amini, do Curdistão, foi detida no dia 13 de setembro em Teerã acusada de "usar roupa inapropriada" pela polícia da moral, uma unidade responsável por observar o cumprimento do rígido código de vestimenta. Ela morreu 3 dias após ser detida.

De acordo com ativistas, Mahsa Amini foi agredida brutalmente na cabeça, mas as autoridades iranianas negaram.

As manifestações começaram logo depois do anúncio de sua morte e foram registradas em 15 cidades do país.

Desde o início das manifestações, as conexões com a internet ficaram mais lentas e as autoridades bloquearam em seguida o acesso ao Instagram e WhatsApp. Os aplicativos são os mais utilizados no Irã após o bloqueio nos últimos anos de plataformas como YouTube, Facebook, Telegram, Twitter e Tiktok. Além disso, o acesso à internet é amplamente filtrado ou restrito pelas autoridades.

