Reprodução: commons - 08/09/2022 Rei Charles III agradeceu apoio da população antes do funeral da mãe

O rei Charles III disse, nesta segunda-feira (19), estar "profundamente tocado" com o apoio que recebeu da população antes do funeral da rainha Elizabeth II . Charles afirmou que ele e Camilla, a rainha consorte , ficaram "comovidos além da medida" por todos que se deram ao trabalho de prestar as condolências.

"Enquanto nos preparamos para dizer nosso último adeus, eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade para agradecer", disse ele.

O funeral de estado na Abadia de Westminster começou na manhã de hoje e cerca de 2.000 pessoas participam da cerimônia , incluindo 500 presidentes, primeiros-ministros e membros da realeza estrangeira de todo o mundo.

O rei lidera o cortejo com o caixão de Elizabeth. Hoje, foi inclusive decretado feriado no Reino Unido para que todos possam acompanhar a cerimônia em homenagem à rainha . Agora, o corpo da rainha segue em direção ao Castelo de Windsor, onde o corpo será velado e sepultado.

"Nos últimos 10 dias, minha esposa e eu fomos profundamente tocados pelas muitas mensagens de condolências e apoio que recebemos deste país e de todo o mundo", afirmou Charles em uma mensagem divulgada pelo Palácio de Buckingham . "Em Londres, Edimburgo, Hillsborough e Cardiff, fomos movidos além da medida por todos que se deram ao trabalho de vir e prestar seus respeitos ao serviço vitalício de minha querida mãe, a falecida rainha."

"Enquanto nos preparamos para dizer nosso último adeus, eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as inúmeras pessoas que têm sido um apoio e conforto para minha família e para mim neste momento de dor", continuou.

Fotografia inédita

Divulgação/Palácio de Buckingham/RANALD MACKECHNIE Rainha Elizabeth II em foto inédita divulgada pelo Palácio de Buckingham

Uma foto inédita da rainha também foi divulgada pelo Palácio de Buckingham às vésperas de seu funeral. O retrato foi tirado por Ranald Mackechnie antes das celebrações do Jubileu de Platina, em maio deste ano, e mostra a monarca sorrindo para a câmera em sua casa no Castelo de Windsor.

Na fotografia, ela usa um vestido azul, um colar e brinco de pérolas, seus broches de água-marinha e diamantes — um presente que ela ganhou de aniversário de 18 anos de seu pai, George VI, em 1944.

Chefes de Estado

A recepção dos chefes de Estado foi feita pelo rei Charles na noite desse domingo (18), no Palácio de Buckingham. À noite, um minuto de silêncio nacional foi feito em casas e portas em todo o Reino Unido.

Milhares de pessoas fizeram fila para ver o caixão da rainha e prestar as últimas homenagens ao longo desta semana . O período de visitação acabou na manhã de hoje, mas a fila já havia sido fechada para novos visitantes desde a noite de ontem.

Às 10h44 do horário local, o caixão foi levado em procissão do Palácio de Westminster para a Abadia de Westminster. A família real acompanhou o transporte.

Morte da rainha

A rainha Elizabeth II morreu no último dia 8, aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos , Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

