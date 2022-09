The Royal Family - 14.09.2022 Procissão do caixão da rainha, do Palácio de Buckingham para Westminster Hall

Na manhã desta sexta-feira (16), o governo do Reino Unido interrompeu o acesso à fila para a população ver o caixão da rainha Elizabeth II . A medida foi implementada às 9h50 (5h50 no horário de Brasília).

O governo estimou o tempo de espera para chegar até o caixão da monarca : aproximadamente 14 horas.

No Twitter, o Departamento de Cultura britânico pediu às pessoas para não tentarem entrar na fila até a reabertura, prevista para às 16h (12h no horário de Brasília).

“Lamentamos qualquer inconveniente. Por favor, não tente entrar na fila até que ela seja reaberta”, diz a publicação.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept



Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.



Please do not attempt to join the queue until it re-opens.



Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7 — Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 16, 2022

Em outra publicação, o departamento afirmou que a fila preferencial também atingiu a capacidade máxima às 8h13 (4h13 no horário de Brasília) desta sexta (16).

O acesso ao ponto de partida da fila é em Southwark Park, há 2,6 km de Westminster Hall, sede do Parlamento britânico, e local onde o caixão da monarca está exposto para o público prestar suas homenagens à rainha. A espera se estende por 8 quilômetros.

No entanto, apesar do anúncio, alguns portões ainda estavam abertos e as pessoas continuaram a entrar em Southwark Park. Segundo o jornal The Guardian, a entrada oeste do parque foi fechada às 12h05 (8h05 no horário de Brasília).

A expectativa é que na noite desta sexta (16) e na noite de sábado (17) haja outra interrupção no fluxo de pessoas que passam pelo Westminster Hall, momentos em que a família real estará em vigília.

Na tarde de hoje, o rei Charles III, a princesa Anne e os príncipes Edward e Andrew ficarão nos 4 cantos do caixão para uma vigília de 15 minutos. No sábado (17), serão os netos da monarca que farão a vigília.

