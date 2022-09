HM Armed Forces - 13.09.2022 Caixão da rainha Elizabeth II sendo transportado para o Palácio de Buckingham

Na manhã desta segunda-feira (19), se iniciou a cerimônia de funeral de Elizabeth II após uma série de homenagens à monarca que duraram 12 dias . O evento começou por volta das 6h44 [horário de Brasília] e está sendo liderado pelo rei Charles III acompanhado de outros membros da família real. O enterro da rainha deve ocontecer ainda hoje.

Na cerimônia, estão presentes chefes de Estado de todo o mundo , entre eles o presidente do Brasil , Jair Bolsonaro (PL), acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro .

No último domingo, o rei Charles III recebeu os chefes de Estado , primeiros-ministros e monarcas que viajaram ao Reino Unido para o funeral da monarca que reinou por mais de 70 anos.

Veja a lista de autoridades esperadas no funeral da rainha:

América

Joe Biden e Jill Biden, presidente e primeira-dama dos Estados Unidos

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Paula-Mae Weekes, presidente de Trindade e Tobago

Sandra Mason, presidente de Barbados

Andrew Holness, primeiro-ministro da Jamaica

Floyla Tzalam, governadora geral de Belize

Susan Dougan, governadora geral de São Vicente e Granadinas

Europa e Oriente Médio

Emmanuel Macron, presidente da França

Olena Zelensky, primeira-dama da Ucrânia

Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha

Sergio Mattarella, presidente da Itália

Michael D. Higgins, presidente da Irlanda

Micheál Martin, taoiseach (primeiro-ministro) da Irlanda

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal

Alexander Van der Bellen, presidente da Áustria

Katalin Novak, presidente da Hungria

Andrzej Duda, presidente da Polônia

Egils Levits, presidente da Letônia

Gitanas Nauseda, presidente da Lituânia

Sauli Niinisto, presidente da Finlândia

Katerina Sakellaropoulou, presidente da Grécia

George Vella, presidente de Malta

Nicos Anastasiades, presidente de Chipre

Arcebispo Paul Richard Gallagher, ministro das Relações Exteriores do Vaticano

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan

Mostafa Madbouly, primeiro-ministro do Egito

Isaac Herzog, presidente de Israel

Mohammad Shtayyeh, primeiro-ministro da Palestina

África

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul

Yemi Osinbajo, vice-presidente da Nigéria

Nana Akufo-Addo, presidente de Gana

William Ruto, presidente do Quênia

Paul Kagame, presidente do Ruanda

Ali Bongo, presidente do Gabão

General Abdel Fattah al-Burhan, líder militar do Sudão

Christophe Mboso N’kodia, presidente da assembleia da RD Congo

Ásia

Droupadi Murmu, presidente da Índia

Wang Qishan, vice-presidente da China

Ranil Wickremesinghe, presidente do Sri Lanka

Xeque Hasina, primeiro-ministro de Bangladesh

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul

Halimah Yacob, presidente de Cingapura

A cerimônia na Abadia de Westminster, igreja em Londres, tem capacidade para cerca de 2.200 mil pessoas. Espera-se que pelo menos 500 chefes de Estado compareçam.

