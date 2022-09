Reprodução - 19.09.2022 Multidões vão às ruas acompanhar o velório de Elizabeth II

Milhares de súditos de Elizabeth II foram às ruas de Londres para acompanhar o funeral da rainha na Abadia de Westminster , nesta segunda-feira (19). O culto religioso , que também será televisionado, se iniciou por volta das 11h da capital inglesa e às 7h pelo horário de Brasília. Uma pequena procissão foi liderada pelo rei Charles III acompanhado de outros membros da família real na chegada do caixão ao local. O enterro da rainha deve ocontecer ainda hoje.

Além dos integrantes da realeza, estão presentes chefes de Estado de todo o mundo , entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) , acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro . O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e da primeira-dama, Jill Biden também estão entre os convidados.

Segundo a prefeitura de Londres, todas as áreas públicas de exibição da cerimônia estão cheias. A previsão é de que 1 milhão de pessoas estejam nas ruas durante o momento histórico. Um esquema de segurança gigantesco acompanha o evento. Pontes e estradas estão fechadas ao tráfego de veículos.

Ao final da cerimônia , o caixão de Elizabeth II será levado da Abadia de Westminster para o Castelo de Windsor , a 40 minutos da capital inglesa. No local, haverá uma cerimônia apenas para familiares e pessoas que eram próximas à monarca.

