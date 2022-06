Reprodução Família real

Com mais de 200 mil eventos planejados no Reino Unidos, milhões de participantes e a previsão de um bilhão de telespectadores em todo o mundo, os britânicos celebram, com grande pompa, desta quinta-feira a domingo, os 70 anos de reinado de Elizabeth II, de 96 anos . A seguir, os números que mostram a dimensão da festa.

Mais de 1.500 militares

Para iniciar os festejos, mais de 1.500 militares, 400 músicos e 250 cavalos desfilam nesta quinta-feira pelo Centro de Londres, entre o Palácio de Buckingham e a praça da Horse Guards Parade, para o tradicional "Trooping the Colour", ou "Desfile do Estandarte", que marca anualmente o aniversário oficial da soberana. O desfile foi cancelado em 2020 e em 2021, devido à pandemia de Covid-19.



70 aviões



Setenta aviões da Força Aérea, incluindo a patrulha acrobática Red Arrows, sobrevoarão o Palácio de Buckingham durante seis minutos, na quinta-feira, para encerrar o desfile militar, ao mesmo tempo em que os principais integrantes da família real aparecerão na sacada. O número exato de aeronaves dependerá da meteorologia e dos possíveis compromissos operacionais, informou o Ministério britânico da Defesa.

124 tiros



Ao meio-dia desta quinta-feira, serão disparadas salvas de canhão em Londres e em todo Reino Unido, assim como a partir dos navios da Marinha real em alto-mar. Como a celebração oficial de aniversário de Elizabeth II — nascida em 21 de abril de 1926 — coincide com a de sua coroação, em 2 de junho de 1953, uma salva dupla de 124 tiros de canhão será disparada da Torre de Londres. Outros 82 serão disparados do Hyde Park, perto do Palácio de Buckingham.

2.800 sinalizadores



Mais de 2.800 sinalizadores serão acesos na noite desta quinta-feira em todo Reino Unido, assim como nas ilhas do Canal da Mancha, na ilha de Man e nos territórios britânicos de ultramar. Homenagens similares acontecerão nas 54 capitais da Commonwealth — de Tonga e Samoa, no Pacífico Sul, a Belize, no Caribe. As pontes sobre o rio Tâmisa em Londres serão iluminadas, assim como a emblemática Torre BT da capital e várias catedrais da Inglaterra.

Um dos almoços, na cidade de Windsor, onde fica o castelo em que a rainha mora atualmente, tentará bater o recorde mundial de mesa mais longa. Também estão previstos mais de 600 almoços em países da Commonwealth e em outros locais do mundo, como Canadá, Brasil e Nova Zelândia.



Sino de 16,5 toneladas



Na sexta-feira, acontecerá uma missa de ação de graças na catedral de St. Paul de Londres, cujo grande sino, o maior do país, com 16,5 toneladas, será tocado — o que acontece muito raramente.



Cinco mil 'trabalhadores essenciais'

No sábado, quase 22 mil pessoas — incluindo cinco mil trabalhadores de setores "essenciais" durante a pandemia — estão convidados para um grande show diante do Palácio de Buckingham organizado pela emissora pública de rádio e televisão BBC.

Entre os principais artistas do evento estão Queen + Adam Lambert, Rod Stewart, a estrela americana Diana Ross, Alicia Keys, Nile Rodgers e o tenor italiano Andrea Bocelli.



Dez mil artistas, um bilhão de espectadores



No domingo, outro grande desfile prestará homenagem à monarca e à diversidade do povo britânico. O evento reunirá dez mil artistas e voluntários. Contando todas as formas de transmissão no mundo, o espetáculo deve ser assistido por um bilhão de pessoas, segundo os organizadores.

