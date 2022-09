The Royal Family - 14.09.2022 Procissão do caixão da rainha, do Palácio de Buckingham para Westminster Hall

O príncipe William disse às pessoas que estavam no lado de fora da Sandringham House nesta quinta-feira (15) que caminhar atrás do caixão da avó, rainha Elizabeth II , durante procissão "trouxe de volta algumas lembranças" do funeral de sua mãe, a princesa Diana.

Ao conversar com simpatizantes da família real do lado de fora da residência, William afirmou que participar da cerimônia dessa quarta (14) foi "desafiador", relembrando quando caminhou atrás do caixão de sua mãe, na Abadia de Westminster.

Em setembro de 1997, ele e seu irmão, o príncipe Harry — então com 15 e 12 anos — caminharam atrás do caixão da princesa Diana , que morreu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França.

Em 2017, em entrevista à revista Newsweek , Harry tocou no assunto e disse que acha que a situação não se repetiria hoje em dia. "Acho que nenhuma criança deveria ser convidada a fazer isso, sob nenhuma circunstância".

À BBC , uma das pessoas que estava na multidão, Jane Wells, relatou: "Eu disse o quanto sua mãe ficaria orgulhosa dele, e ele disse o quão difícil foi ontem porque trouxe de volta lembranças do funeral de sua mãe".

Caroline Barwick-Walters, que também estava no local, acrescentou: "Ele nos contou como foi difícil ontem, como trouxe de volta as memórias de andar atrás do caixão de sua mãe".

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos , Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

Nesta quinta-feira (15), o caixão de Elizabeth II está exposto em Westminster Hall e milhares de pessoas fazem filas na capital inglesa para conseguir se despedir da monarca. Hoje mais cedo, a fila em frente ao local chegou a 7 km .

