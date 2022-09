Reprodução / CNN Brasil - 15.09.2022 Guarda cai durante velório da Rainha Elizabeth II

Um guarda real caiu durante a vigília do caixão da Rainha Elizabeth II, na noite desta quarta-feira (14), no Palácio de Westminster, em Londres. Após a queda, ele foi socorrido por dois policiais. Ainda não se sabe o motivo do incidente, que aparenta ter sido em virtude de um desmaio.

Um internauta publicou o momento no Twitter. "Urgente: um membro da Guarda Real de repente cai na frente do caixão da Rainha. O que há de errado com ele?", indaga. Cofira o vídeo:

Breaking: A member of the Royal Guard suddenly falls in front of the Queen's coffin.

What's wrong with him? pic.twitter.com/BbZsVZdHi4 — jhon miller (@AngelaW66040325) September 15, 2022

No momento do incidente, os guardas estavam no procedimento de troca, quando o segurança em questão começou a cambalear. Ele recuperou a postura, mas perdeu o equilíbrio de novo e caiu com o rosto no chão. Um colega que estava mais próximo tentou, mas não conseguiu impedir a queda.

O velório público da monarca em Londres começou nesta quarta (14), no Westminster Hall, um anexo do Parlamento britânico. A despedida de Elizabeth II em Londres começou no Palácio de Buckingham, onde ela viveu por mais de 70 anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.