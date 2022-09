Instagram Principe Harry prestou homenagem à avó

O duque de Sussex, príncipe Harry, prestou uma homenagem à "graça e dignidade inabaláveis" da rainha Elizabeth II em uma mensagem de despedida à avó. Nesta segunda-feira (12), acontece o funeral da monarca em Edimburgo, na Escócia.

Em uma mensagem publicada no site Archwell por Harry e a esposa, Meghan Markle, Harry disse estar “eternamente grato” por Elizabeth II ter conhecido Meghan e abraçado os dois filhos do casal, Archie e Lilibet.

A rainha conheceu Lilibet, de um ano — que leva o nome dela — durante as comemorações do Jubileu de Platina, em junho deste ano , quando o casal fez uma viagem ao Reino Unido pela primeira vez desde que se afastaram dos papéis oficiais na família real.

Chamando-a de "vovó" na carta, Harry disse sentir "grande tristeza" pela morte da rainha e que vai sentir "muita saudade". Ele a descreveu como uma "bússola orientadora" pelo compromisso dela com o serviço e o dever.

"Ela era mundialmente admirada e respeitada. Sua graça e dignidade inabaláveis ​​permaneceram verdadeiras ao longo de sua vida e agora seu legado eterno."

"Vovó, embora esta despedida final nos traga grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros – desde minhas primeiras lembranças de infância com você, até conhecê-lo pela primeira vez como meu comandante-chefe, até o primeiro momento. Você conheceu minha querida esposa e abraçou seus amados bisnetos", escreveu Harry.

No comunicado, o duque também homenageou o pai pelo início do reinado como Charles III .

"Eu aprecio esses momentos compartilhados com você e os muitos outros momentos especiais. Você já faz muita falta, não apenas por nós, mas por todo o mundo. E no que diz respeito às primeiras reuniões, agora homenageamos meu pai em seu novo papel como rei Charles III."

Harry mencionou o avô e disse que, agora, a rainha e Philip, o Duque de Edimburgo, falecido no ano passado , estão reunidos. "Obrigado pelo seu compromisso com o serviço. Obrigado por seu conselho de som. Obrigado pelo seu sorriso contagiante. Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz."

A declaração foi publicada dois dias depois que Harry e Meghan se juntaram a William e Kate Middleton no Castelo de Windsor. Na ocasião, o novo príncipe de Gales teria convidado o irmão a participar de um encontro com simpatizantes do lado de fora do castelo.

Uma fonte real informou ao The Guardian que William achava que o ato seria uma "importante demonstração de unidade" após a morte da rainha .

