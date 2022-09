Reprodução: kensingtonroyal/instagram - 15/09/2022 Rei Chales III e o príncipe William

Após a morte da rainha Elizabeth II , as finanças da família real precisaram ser reestruturadas. A herança contém terrenos, castelos, condados, joias, escritórios em Londres, estádios esportivos, os direitos à exploração do solo oceânico do Reino Unido e até mesmo uma prisão.

A fortuna do novo rei Charles III , de 73 anos , agora passa a ser de £ 17 bilhões (R$ 102 bilhões) somente do patrimônio da Coroa . Como novo monarca, ele tem direito como soberano da Grã-Bretanha a uma pequena parcela de renda da maior entidade de investimentos ligada à monarquia do Reino Unido, e também pode usufruir dos rendimentos de uma entidade privada, como o Ducado de Lancaster.

O príncipe William , filho mais velho de Charles e o primeiro na sucessão do trono, herdou o Ducado da Cornualha , depois de suceder seu pai como Príncipe de Gales e próximo na linha de sucessão ao trono.

O patrimônio da Coroa e os ducados reais tiveram valorização de 70% nos últimos anos e totalizam cerca de £ 18,2 bilhões (o equivalente a R$ 109 bilhões).

O Ducado da Cornualha, que foi investido eplo então príncipe Charles, soma £ 1 bilhão, enquanto o portfólio privado da rainha Elizabeth II , é de cerca de £ 826 milhões. Algumas das propriedades desse conglomerado são: a prisão de Dartmoor e o Oval, estádio oval de críquete de Londres.

Conheça os ativos de cada patrimônio



São três entidades sustentam a família real: O patrimônio da Coroa, que é público, e outras duas privadas, os ducados da Cornualha e de Lancaster.

Patrimônio da Coroa: Estabelecido em 1760, tem £ 17 bilhões (R$ 102 bilhões) em ativos. Suas propriedades mais famosas são a Regent Street, o centro de Londres, os direitos sobre o solo oceânico do Reino Unido, o palácio St.James.

Ducado da Cornualha: Com patrimônio avaliado em £ 1 bilhão (R$ 6 bilhões), é dono do Oval (estádio de críquete) da zona ao sul do Rio Tâmisa em Londres (South London) e da prisão de Dartmoor.

Ducado de Lancaster: Existente desde 1351, tem £ 653 milhões em bens (R$ 3,9 bilhões). Entre os seus ativos está o Castelo de Lancaster e terras rurais na Inglaterra e no País de Gales

A fortuna pessoa da rainha inclui a residência em Balmoral, na Escócia, onde faleceu. O patrimônio líquido da monarca era de aproximadamente £ 348 milhões (R$ 2 bilhões), contemplando uma das maiores coleções de selos do mundo e estábulos, além de seus imóveis, segundo a imprensa inglesa.

Sem imposto sobre herança



O rei Charles III, por ser um monarca, não pagará imposto sucessório sobre bens que ele recebe no testamento de sua mãe. No entanto, ele e a rainha pagam imposto de renda e ganhos de capital sobre fundos de suas propriedades.

Tais regras, só começaram a ser exigidas há 20 anos, após um acordo com o governo britânico devido uma pressão do povo inglês sobre quem pagaria a conta da restauração do Castelo de Windsor após o incêndio de 1992.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.