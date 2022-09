Reprodução/montagem iG - 14/09/2022 Rei Charles III e Joe Biden

undefined undefined undefined

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , conversou com o rei Charles III por telefone nesta terça-feira (14). Durante a ligação, o norte-americano expressou suas condolências ao monarca pela morte da rainha Elizabeth II e declarou grande admiração pela soberana.

Biden “lembrou com carinho a gentileza e hospitalidade da rainha”, disse comunicado da Casa Branca . A visita foi realizada junto com a primeira-dama Jill Biden, em junho de 2021 no Castelo de Windsor .

“Ele [Joe Biden] também transmitiu a grande admiração do povo norte-americano pela rainha, cuja dignidade e constância aprofundaram a amizade duradoura e a relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido”, disse a nota.

O presidente dos EUA também declarou que pretende continuar tendo um “relacionamento próximo” com o novo rei no Reino Unido . Biden e Charles III conversaram antes da procissão desta quarta-feira, que levou o caixão da rainha do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster , onde ela ficará até o dia 19, data do funeral .

Biden confirmou que ele e a primeira-dama comparecerão ao funeral de Estado da rainha na próxima segunda-feira. A cerimônia acontecerá às 11h no horário de Londres (7h no horário de Brasília) na Abadia de Westminster. Além dele, outros líderes mundiais como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estarão presentes no ofício fúnebre.

Morte de Elizabeth II

A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro , aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Segundo a família real, ela faleceu pacificamente.

Nesta quarta-feira, o caixão com o corpo de Elizabeth II deixou o Palácio de Buckingham , em Londres, em direção a Westminster Hall onde ficará em velório aberto ao público por quatro dias. O caixão é carregado em uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei.

No cortejo, o rei Charles III seguiu a pé, acompanhado por seus dois filhos, o príncipe de Gales e o duque de Sussex, junto do duque de York, a princesa real e o conde de Wessex.

O filho de Anne, o marido e o filho, Peter Phillips, também caminham na procissão. O duque de Gloucester e o conde de Snowdon também estiveram presentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.