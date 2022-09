Reprodução - 11.09.2022 Biden prestou homenagens às vítimas no Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou neste domingo (11) das celebrações no Pentágono para relembrar as vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e afirmou que os familiares merecem justiça.

Questionado por jornalistas, Biden afirmou que o seu governo "está trabalhando" para desbloquear processos judiciais que ainda estão parados e garantir que os parentes dos mortos tenham a justiça após 21 anos.

Na cerimônia no Pentágono, Biden ainda afirmou que "aquele dia marcou uma mudança na história dos Estados Unidos".

"Aquilo que os terroristas esperavam mudar, mas não conseguiram, foi o nosso caráter que é feito de força e de resiliência", acrescentou. O presidente norte-americano ainda depositou uma coroa de flores no memorial pelas vítimas.

Os atentados do dia 11 de setembro foram os maiores da história dos Estados Unidos e foram realizados pela Al Qaeda de Osama bin Laden. Cerca de três mil pessoas morreram na destruição do World Trade Center, em Nova York, na sede do Pentágono, em Washington, e no avião sequestrado por terroristas e derrubado pelos passageiros na Pensilvânia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.